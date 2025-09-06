GP Itália de F1: McLaren na frente, mas a vantagem diminui

Lando Norris, piloto da McLaren, recuperou de um final agridoce no Grande Prémio dos Países Baixos para ditar o ritmo nos treinos livres de sexta-feira para o Grande Prémio de Itália.

Contudo, a batalha no lendário circuito de Monza está longe de estar decidida.

As margens são, como é habitual no ‘Templo da Velocidade’, extremamente curtas, com apenas 0,1 segundos a separar os três primeiros na segunda sessão de treinos livres (TL2) e os 16 primeiros a serem separados por meros 0,8 segundos, antecipando um fim de semana de emoções fortes.

A McLaren tem sido consistentemente a equipa a bater na maioria das sessões de treinos livres de sexta-feira nesta temporada, e Monza não foi exceção. No entanto, de forma intrigante, a sua vantagem sobre os rivais mostrou-se mais ténue do que o habitual. Norris registou a volta mais rápida, enquanto o seu colega de equipa e líder do campeonato, Oscar Piastri, procurava afinar o seu ritmo após ter falhado a primeira sessão para permitir que o jovem Alex Dunne cumprisse as suas funções de piloto.

A melhor volta do britânico foi algo “desorganizada”, mas ainda assim suficiente para o primeiro lugar na tabela de tempos. A análise dos dados sugere que, se Norris tivesse conseguido encaixar todos os seus melhores mini-setores, poderia ter sido 0,167 segundos mais rápido, o que lhe permitiria alargar a sua liderança. O piloto da McLaren acertou em cheio ao admitir que a hierarquia no topo estava “um pouco curta para o meu gosto neste momento”. Os dados indicam que a McLaren é apenas 0,04 segundos mais rápida que a Red Bull em ritmo de uma volta e apenas 0,1 segundos mais veloz, em ritmo de corrida. Tal cenário significa que a pole position e até a vitória estão longe de ser um dado adquirido para o fim de semana.