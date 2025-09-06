GP Itália de F1: Ferrari acende a esperança dos tifosi em casa
A Ferrari proporcionou aos fervorosos tifosi o que desejavam na primeira sessão de treinos livres (TL1), com o sete vezes campeão do mundo Lewis Hamilton, a competir no seu primeiro fim de semana em Monza como piloto da Ferrari, a liderar uma dobradinha com o seu colega de equipa Charles Leclerc.
Apesar de terem descido na classificação no TL2 – Hamilton admitiu que erraram nas configurações após o carro se ter ‘portado’ bem no TL1 – a equipa italiana continua firmemente na luta por um lugar no pódio este fim de semana.
Para Charles Leclerc: “tanto com pouco combustível como com muito combustível, tem sido bastante complicado, mas rápido. Prefiro estar nesta posição do que ter um carro consistente que é lento, mas precisamos de trabalhar um pouco na consistência.”
Os monolugares vermelhos foram dominadores nas retas, sendo 0,3 segundos mais rápidos que a McLaren nesta métrica, mas perderam todo esse tempo nas curvas de baixa e alta velocidade do ‘Templo da Velocidade’ de Monza.
Ainda assim, a luta pela pole position é real para Leclerc (Hamilton tem uma penalização de cinco lugares na grelha, pelo que partirá, na melhor das hipóteses, em sexto, mesmo que seja o mais rápido), com a equipa a apenas 0,14 segundos da McLaren nas simulações de qualificação.
O seu ritmo de corrida precisa de ser melhorado – são 0,3 segundos por volta mais lentos que a McLaren – mas têm tempo para trabalhar nisso durante a noite.
FOTO Pirelli
O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.
E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.
Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.
Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.
Lista de Vantagens:
-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade
-Desconto nos combustíveis Repsol
-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis
-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto
-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros
Saiba mais AQUI