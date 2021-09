GP Itália 1, volta 45: Bottas “perdeu gás”, McLaren bem lançada para uma dobradinha, Mazepin parado | AutoSport

Será hoje que a McLaren volta a festejar? Daniel Ricciardo continua na frente da corrida, com Lando Norris em segundo. O jovem piloto britânico perguntou se as posições eram para se manter e recebeu resposta afirmativa, pelo que as posições na frente não se deverão alterar… a não ser que Valtteri Bottas tenha alguma coisa a dizer sobre isso.

Bottas tem estado em luta com Sergio Pérez, que tem cinco segundos de penalização e que está em pista apenas para atrapalhar Bottas e a Mercedes, numa manobra que dá jeito à McLaren.

NIkita Mazepin está parado em pista o que motivou um Virtual Safety Car, numa altura em que temos Ricciardo, Norris, Pérez, Bottas, Charles Leclerc, Carlos Sainz, Lance Stroll, Fernando Alonso, George Russell e Esteban Ocon. Continua tudo em aberto mas a festa em Woking está cada vez mais perto de acontecer.