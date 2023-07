GP Hungria F1, Zhou Guanyu: “é muito importante somar pontos” | AutoSport

Apenas por três vezes nas 32 provas na Fórmula 1 é que Zhou Guanyu arrancou dentro dos dez primeiros da grelha, fazendo hoje a sua melhor qualificação em termos de posição alcançada para o arranque da corrida de amanhã. O quinto posto do piloto chinês da Alfa Romeo, tendo ao seu lado Charles Leclerc, abre boas perspectivas para a sua 33ª participação no mundial.

“Absolutamente fantástico. Muito feliz. Um grande obrigado à equipa, claro. Dar-me o carro para estar a lutar na Q3 e depois regressar com um quinto lugar não era de todo esperado”, comentou Zhou depois de sair do seu C43 na qualificação de hoje. “Mas sabíamos que tínhamos ritmo este fim de semana e na qualificação estive literalmente no limite em todas as voltas. Na Q1, no topo da tabela, fiquei muito surpreendido, depois soube que tinha uma hipótese”:

Zhou terminou a Q1 com o melhor registo de tempo, mas teve alguns momentos mais complicados durante o resto da qualificação, depois de alguns excessos com os limites de pista. “Cada volta tinha de ser a 100%, alguns erros, claro, com os limites da pista, mas eu estava a ir até ao limite. Quando foi preciso, conseguimos, especialmente na última volta da Q3. Por isso, estou muito contente com a [posição na] grelha de partida”.

O piloto da Alfa Romeo sublinhou que “se não terminarmos entre os cinco primeiros” na corrida de amanhã, “se conseguirmos ficar entre os oito primeiros, isso coloca-nos de novo no campeonato, lutando com a Williams e a Haas. Por isso, é muito importante somar pontos”, concluiu.

Foto: Martin Trenkler