GP Hungria F1, volta 60: Max Verstappen é o novo líder, mas resultado está em aberto | AutoSport

Max Verstappen conseguiu chegar à liderança mesmo depois de ter cometido um erro quando já tinha ultrapassado Charles Leclerc, que tinha pneus duros montados no seu Ferrari quando os seus adversários tinham pneus médios mais rápidos. Também George Russell conseguiu ultrapassar o monegasco, o que levou a nova chamada do piloto à box. Assim, Leclerc ficou fora dos 5 primeiros do pelotão liderado por Verstappen, seguido de Russell e Carlos Sainz. Lewis Hamilton e Sergio Pérez fecham o top 5.

Após a nova ronda de pitstops, Max Verstappen aproveitou os pneus médios mais rápidos do que o composto duro de Leclerc e ultrapassou o piloto da Ferrari na curva 1. Seguia atrás destes dois pilotos Sergio Pérez, sem ainda ter parado uma segunda vez, e George Russell, enquanto liderava Carlos Sainz, seguido de Lewis Hamilton.

Depois da ultrapassagem a Leclerc, Verstappen cometeu um erro na curva 13 e fez um pião, perdendo a posição e obrigando Pérez a servir de “guarda-costas” do ataque de Russell. O britânico da Mercedes conseguiu ultrapassar Pérez, que foi chamado pouco depois à box. Verstappen recompôs-se e recuperou de novo a diferença a Leclerc e conseguiu na volta 44 nova ultrapassagem ao piloto da Ferrari, que não estava nada contente com a escolha dos pneus duros para a fase final da corrida.

Um pouco mais atrás na corrida, Lance Stroll passou para o oitavo posto, entre Daniel Ricciardo e Lando Norris. Sebastian Vettel fechava o top 10.

Daniel Ricciardo, após um toque em Lance Stroll, foi penalizado com 5 segundos.

Sainz parou na volta 48 para trocar os pneus médios por pneus macios, esperando que durassem 22 voltas com um jogo já usado. Lewis Hamilton herdou a liderança, sem ter ainda parado pela segunda vez e a levar o jogo de pneus médios mais longe do que os adversários da frente do pelotão. O pitstop do britânico aconteceu na volta 52, regressando à pista em quinto, também com pneus macios.

Max Verstappen era assim o novo líder da corrida, com mais de 6 segundos de vantagem sobre Charles Leclerc, que estava a ser fortemente pressionado por Russell. Com pneus mais rápidos do que o seu adversário, o piloto da Mercedes ultrapassou Leclerc na volta 54, passando para o segundo posto da classificação. No final dessa mesma volta, a Scuderia decidiu chamar de novo Charles Leclerc, montando pneus macios no Ferrari. O piloto regressou à pista no sexto posto, atrás de Pérez e à frente de Lando Norris.