GP Hungria F1, volta 40: Segunda ronda de pitstops levou Sainz à liderança | AutoSport

Charles Leclerc conseguiu sair na frente de Carlos Sainz após a sua primeira paragem nas boxes e levou pouco tempo para chegar à traseira do Mercedes de Russell. A luta entre ambos durou algumas voltas, mas o monegasco conseguiu levar a melhor, passando a liderar o pelotão até à segunda paragem de Max Verstappen, Charles Leclerc e George Russell.

Neste momento é Sainz que lidera, seguido de Hamilton, ambos sem terem parado pela segunda vez, seguido de Leclerc

Leclerc ficou na liderança da corrida após toda a concorrência ter parado e quando o monegasco foi à box, na volta 22, regressou com pneus médios no segundo lugar, mais de 1 segundo atrás de Russell e à frente do seu companheiro de equipa, Carlos Sainz.

Os dois pilotos da Alpine montaram pneus duros nas suas paragens, mas a relação entre Ocon e Alonso deve ficar prejudicada depois da luta entre colegas de equipa, que permitiu a Daniel Ricciardo ultrapassar os dois sem grande dificuldade. Ocon levou a melhor sobre Alonso, no 11º e 10º lugar respetivamente, mas passaram a ter a companhia de Lance Stroll.

Na volta 27, Leclerc passou pelo ponto de deteção de DRS a menos de 1 segundo de George Russell e na volta seguinte, entre a curva 1 e 2, o monegasco atacou a liderança do britânico, mas o piloto da Mercedes defendeu-se bem e manteve o posto. A luta entre os dois da frente do pelotão durou várias voltas, mas na volta 31 o monegasco atrasou ao máximo a travagem para a curva 1 e ultrapassou pela trajetória exterior Russell. Ainda com DRS entre a curva 1 e a curva 2, o piloto da Ferrari conseguiu escapar à resposta de Russell.

O piloto da Mercedes ficou ameaçado por Carlos Sainz, que tinha encurtado a diferença durante a batalha pela liderança. Nessa altura começou a chover no Hungaroring, mas muito fraca para molhar a pista ou para colocar mais desafios aos pilotos.

Na volta 35, Yuki Tsunoda fez um pião após a chicane do traçado húngaro, após ter saído da box com pneus macios montados no AlphaTauri AT03.

Max Verstappen parou pela segunda vez na volta 38, com a equipa a montar pneus médios. Esta situação levou a que também a Mercedes e a Ferrari chamassem os seus pilotos. Leclerc saiu com pneus duros, mas Russell montou novamente médios.