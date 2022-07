GP Hungria F1, volta 20: Leclerc na liderança, mas concorrência já parou na box | AutoSport

Charles Leclerc lidera o pelotão na corrida do GP da Hungria após 20 voltas completadas, mas George Russell, que foi primeiro classificado até à sua paragem para troca de pneus, Carlos Sainz e Max Verstappen, que estão atrás do monegasco, já pararam e o piloto da Ferrari ainda não. Deverá perder algumas posições depois disso acontecer.

No arranque Russell partiu melhor do que os dois pilotos da Ferrari, mas depois de Charles Leclerc “sacudir” a pressão de Lando Norris, ambos “apertaram” o polesitter na abordagem da curva 1 e nas curvas seguintes. Não houve alterações na frente, mas Lewis Hamilton ultrapassou os dois Alpine e assumiu o quinto lugar.

Os dois Red Bull recuperaram posições, com Max Verstappen no oitavo posto e Sergio Pérez no nono.

Foi necessário um período de Virtual Safety Car para serem limpos alguns detritos de toques entre Alex Albon e Sebastian Vettel na volta 1. Após o final desse período, Russell conseguiu abrir mais de dois segundos sobre Carlos Sainz, escapando ao ataque sob “DRS”.

Um erro de Fernando Alonso, que não ficou muito satisfeito com a defesa de posição do seu companheiro de equipa, permitiu a Verstappen ultrapassar o experiente piloto da Alpine, que viu Pérez aproximar-se logo após.

Na volta 7, o engenheiro de corrida de Russell avisou o piloto que não esperavam chuva nos próximos 30 minutos. Por essa altura, Verstappen chegou ao 6º posto depois de ter ultrapassado Esteban Ocon na curva 1. Pérez também deixou Alonso para trás e subiu ao oitavo lugar.

Kevin Magnussen parou na box devido a danos no Haas VF-22 e trocou a asa dianteira e optou pelos pneus duros, com todos os outros pilotos com macios ou médios.

Nova ultrapassagem, na volta 9, desta vez Pérez a Esteban Ocon, ficando no sétimo lugar atrás de Verstappen.

Na volta 10, Hamilton estava muito próximo do McLaren de Lando Norris, permitindo a Verstappen encurtar a diferença para ambos. Norris e Verstappen tinham pneus macios, enquanto o piloto da Mercedes tinha optado por médios no arranque da corrida. Apenas na volta 12 Hamilton conseguiu passar por Norris e o líder do campeonato aproveitou e também deixou o jovem da McLaren para trás. Hamilton era quarto e tinha Verstappen cada vez mais próximo.

Na passagem pela meta para o início da volta 13, Pérez ultrapassou Norris, quando Verstappen se queixou, novamente, de problemas na unidade motriz.

Lando Norris foi chamado à box na volta 15, sendo o primeiro dos pilotos do top 10, com a exceção de Magnussen que teve de parar devido a danos, a parar para trocar de pneus, montando médios.

Na volta 16, numa altura em que estava a perder terreno para os dois Ferrari, Russell parou deixando Sainz na frente do pelotão. O britânico da Mercedes regressou à pista na frente de Alonso, conseguindo aguentar a posição dos ataques do espanhol. Verstappen também parou na mesma volta e Sainz na volta seguinte. A manobra nas boxes não funcionou para a Ferrari, já que Sainz saiu do pitlane atrás de Russell e Ocon.