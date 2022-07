GP Hungria F1: Verstappen pede favor à Mercedes | AutoSport

Por Eduardo Moreira

Max Verstappen vai partir apenas do 10º lugar na grelha, depois de ter tido problemas de potência na sua unidade motriz durante a Q3.

O piloto da Red Bull espera que George Russell e a Mercedes possam converter a sua pole position numa vitória e terminem à frente dos Ferrari de Carlos Sainz e de Charles Leclerc, no Grande Prémio da Hungria.

Os principais rivais da Red Bull, a Ferrari, deveriam bloquear a primeira linha na ausência de Verstappen, mas foi Russell que chegou ao primeiro lugar com uma bolha na última volta.

A primeira pole position de Russell na Fórmula 1 surpreendeu toda a gente, visto as dificuldades que os W13 enfrentaram nos treinos livres de sexta-feira.

“Fiquei surpreendido por ver [Russell na pole]”, disse Verstappen.

“Quer dizer, estavam perto, mas não esperava que fizessem aquele salto no Q3, mas é bom para mim também”

Verstappen acrescentou ainda que precisava que os Mercedes lhe fizessem um favor: “Bem, eles precisam de me fazer um favor [na corrida] – isso é mais importante!”, apontando para uma possível vitória de Russell no Grande Prémio da Hungria.

O piloto neerlandês parte para a corrida com uma nova unidade motriz no seu RB18 e com uma vantagem de 63 pontos sobre Charles Leclerc, ao passo que a Red Bull tem uma vantagem de 82 pontos face à Ferrari.