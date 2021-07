GP Hungria F1, Valtteri Bottas: “amanhã estaremos na luta pela pole position” | AutoSport

Valtteri Bottas terminou o dia como o piloto mais rápido do dia, mas foi um dia em crescendo, com algum trabalho efetuado no carro do finlandês para que conseguisse o melhor registo no TL2. Bottas afirma que está na luta pela pole position de amanhã.

“No treino livre 1, com o equilíbrio do carro que tínhamos, diria que tínhamos muito trabalho a fazer, mas reagimos e pareceu-me bastante bem, mas há mais para vir. Parece que amanhã estaremos na luta pela pole position. Não parecia, nem se sentia pior em comparação com os outros. Não acho que seja um mau começo para nós hoje. Ultimamente, temos vindo a fazer melhorias quando está calor”.

Para o fim de semana estava prometido muito calor (e possibilidade de chover) e este chegou em força ao Hungaroring. Para Bottas, o calor que sentiu é comparável a uma sauna finlandesa.

“Sinceramente, é como se estivesse numa sauna finlandesa. Quando se pára, o motor fica tão quente e a sensação é de mais de 60 graus. Em pista, pelo menos, apanha-se um pouco mais de ar, mas é um pouco mais complicado com o sobreaquecimento dos pneus.”

Amanhã, pelas 14h veremos se Bottas conquista a pole position.