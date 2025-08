GP Hungria F1: Uma ou duas paragens para a corrida?

A estratégia mais rápida no papel deverá contar com duas paragens com a configuração médios > duros > duros, com janelas de pit stop entre as voltas 16–22 e 40–46. A maioria das equipas da frente (McLaren, Ferrari, Mercedes, Verstappen, Alpine) optou por esta opção, preservando dois conjuntos de pneus duros.

Apenas Gabriel Bortoleto e Nico Hulkenberg podem tentar uma estratégia médios > duros > médios, que se revelou bem-sucedida no ano passado, porque apenas a Sauber guardou dois conjuntos de médios. No entanto, os compostos de pneus deste ano (C3 e C4) são mais semelhantes em termos de desempenho e degradação, reduzindo a vantagem.

Uma alternativa agressiva é a estratégia macios > duros > duros, com janelas de pit stop entre as voltas 8–14 e 38–44. Isso poderia oferecer ganhos iniciais com um undercut , mas corre o risco de alta degradação mais tarde na corrida.

Equipas sem dois conjuntos de pneus duros ou médios, como Aston Martin, Racing Bulls, Haas, Williams e Yuki Tsunoda, poderiam optar por macios > médios > duros, equilibrando a aderência inicial com flexibilidade estratégica.

Há também a possibilidade de uma paragem única com pneus médios > duros (voltas 25-31), embora seja cerca de 10 segundos mais lenta do que as duas paragens. Condições mais frias podem ajudar, e as equipas a preservar os pneus ou até tentar uma troca tardia para pneus macios, se necessário.

O tempo continua a ser uma variável importante, com ventos fortes e possíveis trovoadas. Com 40% de probabilidade de um arranque molhado, e as condições muito mais frias da pista podem perturbar as estratégias de pneus em geral.

Como observa a Pirelli, a combinação médios > duros > duros continua a ser a mais rápida no papel, mas uma manhã molhada e a pista a ficar “verde” novamente, podem mudar completamente os planos.

Foto: Philippe Nanchino /MPSA