GP Hungria F1, TL1: Lewis Hamilton começa na frente

O primeiro treino livre do Grande Prémio da Hungria viu os dois Mercedes ficarem na frente. Lewis Hamilton fez um tempo de 1:16.003s, batendo Valtteri Bottas por 0.086s. Numa semana em que muito se falou da Mercedes e da Racing Point, atrás dos W11 ficaram os RP20, com Sergio Pérez a ser mais rápido do que Lance Stroll. Nesta sessão, Max Verstappen foi apenas o oitavo mais rápido, com ambos os Ferrari dentro dos dez primeiros: Sebastian Vettel 6º e Charles Leclerc 7º. Destaque para Daniel Ricciardo que colocou o Renault na quinta posição.

Na Hungria, as temperaturas estão mais baixas, comparadas com as da Áustria e houve alguma chuva à mistura. Na Mercedes, apenas Hamilton trabalhou com o pneu de composto mais duro, tendo feito a volta mais rápido com eles (1:16.003s). Hamilton também utilizou um conjunto de pneus mais macios, colocando 14 voltas neles. Já Bottas trabalhou mais com o composto médio, fazendo 23 voltas, e tal como Hamilton, com o composto mais macio, fazendo 13 voltas.

Pérez, Stroll e a Racing Point estiveram a trabalhar com os compostos mais duros e com os compostos mais macios. Pérez ficou a 0.527s de Hamilton, tendo sido o piloto, dos cinco primeiros, a fazer menos voltas, com apenas 20. Já Stroll ficou a 0.964s de Hamilton e a 0.437s do seu companheiro de equipa.

Max Verstappen foi apenas o oitavo classificado neste TL1. O holandês utilizou os pneus de composto mais duro e o mais macio. Verstappen ficou a 1.235s de Hamilton. Já Alex Albon não conseguiu melhor do que o 13º tempo, ficando a 0.292s de Verstappen e a mais de 1s da frente.

Ambos os Ferrari ficaram nos dez primeiros, com Sebastian Vettel a bater Charles Leclerc pela sexta posição. Vettel dividiu o seu trabalho entre os compostos duros e os médios, enquanto o seu colega de equipa se focou apenas num composto, os médios. Ambos os Ferrari ficaram a mais de 1s de Hamilton, com Vettel a 1.235s e Leclerc a 1.401s.

Daniel Ricciardo colocou o Renault na quinta posição, a 1.197s do tempo mais rápido. Já o seu colega de equipa fechou os dez primeiros. Esteban Ocon ficou a 1.612s. Ambos os Renault usaram os compostos duros e o médios. Lando Norris fez o nono tempo mais rápido neste TL1, ficando a 1.520s do Mercedes de Hamilton.

De volta ao TL1 esteve Robert Kubica no Alfa Romeo, substituindo Kimi Räikkönen. O polaco foi o mais lento do pelotão, ficando a mais de 3s.

Na Williams, Nicholas Latifi levou a melhor sobre George Russell. O canadiano ficou com o 16º tempo mais rápido, focando-se nos pneus de composto médio, que fez rodar durante 16 voltas. Russell foi o 18º classificado, focando-se no composto mais duro.

Na AlphaTauri, problemas para Pierre Gasly, que ficou parado na boxe com problemas na unidade motriz do AT01, não conseguindo colocar nenhum tempo na tabela.