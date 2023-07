GP Hungria F1: Sinal mais para Russell, Albon e Ricciardo; sinal menos para Zhou Guanyu | AutoSport

Sergio Pérez acabou por ser o piloto escolhido pelos fãs para piloto do dia, mas três outros pilotos podiam estar nessa posição, apesar dos resultados menos bem conseguidos comparativamente ao piloto mexicano.

É certo que nem George Russell, Alexander Albon e Daniel Ricciardo terminaram no pódio (apenas um destes pilotos somou pontos), mas os seus desempenhos na corrida do GP da Hungria destacaram-se.

O piloto da Mercedes demorou poucas voltas até alcançar os dez primeiros da classificação depois de arrancar do 18º lugar da grelha de partida, resultado de uma má qualificação. Foi especialmente forte na fase inicial da corrida e na fase final, conseguindo conquistar mais duas posições aos Ferrari num curto espaço de tempo. Foi uma boa recuperação em pista, sem ter cometido erros de maior que pudessem prejudicar a sua prova. Acabou por somar 8 pontos, num fim de semana que ficou marcado pela sua fraca qualificação.

A capacidade de Alexander Albon defender a sua posição, fora dos lugares pontuáveis, com pneus com mais voltas do que os do Alfa Romeo de Valtteri Bottas foi impressionante. Num traçado onde o carro suíço se mostrou muito rápido, Albon esteve sempre sereno à frente de um dos mais experientes pilotos do pelotão da F1. O finlandês tentou travar para a curva 1 mais tarde do que Albon, tentou usar o DRS entre a primeira e a segunda curva, mas sem sucesso. O piloto da Williams levou o 11º posto até ao final da corrida, tendo menos de um segundo de vantagem para o seu adversário quando cruzou a linha de meta pela última vez. O carro está melhor do que no início da temporada, é certo, mas o piloto é bom.

Daniel Ricciardo não teve uma partida de corrida fácil no regresso à Fórmula 1. Viu-se envolvido no incidente causado por Zhou Guanyu e passou pela escapatória do traçado na curva 1. A partir desse momento, juntamente com uma boa estratégia da sua equipa, o australiano foi recuperando posições e terminou a corrida num bom 13º posto, à frente do seu companheiro de equipa, que pelo que fez até agora, não merecia este tipo de comparações.

Não foi um Grande Prémio limpo para Ricciardo, mas serve para ganhar confiança para o próximo antes das férias. Zhou ‘borrou a pintura’. Depois de uma bela sessão de qualificação e com um carro que foi rápido no circuito húngaro, o piloto chinês ficou parado na grelha no momento do arranque e depois de ter sido engolido pelo pelotão, falhou a travagem para a curva 1. O incidente causado por si resultou no abandono dos dois Alpine e numa penalização. É certo que se tratou de um toque na primeira curva da primeira volta e que as penalizações são dadas em relação ao acontecimento e não ao seu resultado final, mas acabou por ser extremamente injusto para Esteban Ocon e Pierre Gasly. O francês até tinha feito um bom arranque, mas ficou logo fora de prova.

Num fim de semana onde a Alfa Romeo podia ter alcançado um bom resultado, Zhou falhou logo na primeira curva e Bottas não conseguiu bater Albon durante a corrida.