GP Hungria F1, Sergio Perez: “há muito para jogar na qualificação de amanhã” | AutoSport

Embora tivesse terminado longe dos lugares da frente, onde se encontrava o seu companheiro de equipa e os dois pilotos da Mercedes, Sergio Perez encontrou um melhor ritmo na sessão de treinos da tarde e terminou atrás do surpreendente Esteban Ocon, com o quinto tempo mais rápido.

O mexicano explicou que foi apanhado no meio de muitos carros e não conseguiu, em ambas as sessões, encontrar uma boa posição em pista para conseguir um tempo bom. Ainda assim, Perez está otimista para a qualificação.

“Hoje o carro parecia bem nas simulações mais longas e mais curtas. Penso que há definitivamente tempo para ser encontrado,apanhei algum tráfego durante ambas as sessões, por isso penso que ainda há muito para jogar na qualificação de amanhã. Com as condições meteorológicas previstas para mudar durante o fim-de-semana, há um pouco de desconhecimento, pode beneficiar mais uns do que outros, pelo que teremos de esperar para ver o que acontece. Demos passos em frente e temos uma boa ideia sobre o que precisamos de melhorar antes de nos qualificarmos, por isso estou otimista para o resto do fim-de-semana”.