GP Hungria F1, Sergio Pérez: “Fizemos uma corrida muito forte”

Sergio Perez superou um arranque de corrida difícil para terminar em sétimo lugar no Grande Prémio da Hungria. Partindo em 16º após mais um erro que custou a eliminação na Q1, a corrida de Perez começou mal, com pouca aderência e um quase incidente fora de pista na Curva 2.

No entanto, ele e George Russell, que partiu em 17º, conseguiram passar para o pelotão com um primeiro stint longo com pneus duros. Pérez acabou por terminar 2,4 segundos à frente de Russell e apenas 18,4 segundos atrás do seu colega de equipa da Red Bull, Max Verstappen. Apesar das dificuldades, Perez mostrou-se positivo em relação ao seu desempenho, citando um forte ritmo no segundo e terceiro tempos:

“Não tínhamos aderência [no início] e eu estava atrás do George, ele ultrapassou-me e eu quase saí de pista na Curva 2”, disse ele citado pela RacingNews365. “Foi um pesadelo e, felizmente, as pessoas começaram a sair do caminho e recuperamos tempo, mas o primeiro stint foi muito complicado. No segundo e terceiro stint, tivemos um bom ritmo, conseguimos passar o George e penso que o sétimo lugar era o máximo que podíamos ter conseguido. Tenho de tirar os pontos positivos, tivemos uma sexta-feira muito forte, fizemos uma corrida muito forte em termos de ritmo, o que é positivo e tenho a certeza de que o resto vai resolver-se por si só. É uma questão de tempo, o mais importante é que o ritmo está lá, e espero realmente que na Bélgica possa voltar a lutar pelo pódio.”