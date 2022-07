GP Hungria F1: Sergio Pérez eliminado na Q2 | AutoSport

Sergio Pérez foi o principal nome dos pilotos a serem eliminados na Q2, apesar do tempo rápido apagado ter sido reposto pela direção de prova, e que não disputam a pole position na fase final da qualificação. Para além do piloto mexicano, ficaram de fora Zhou Guanyu, Kevin Magnussen, Lance Stroll e Mick Schumacher. Foi a segunda vez durante o ano que o piloto da Red Bull não passa para a Q3.

15 carros a tentarem alcançar as 10 vagas disponíveis no Q3 para se discutirem a pole position do GP da Hungria nos 15 minutos da Q2. Ainda sem chuva, Max Verstappen passou para a liderança da tabela de tempos com o registo do 1:17.703s, seguido de Lando Norris a 0.418s de diferença.

O tempo de Sergio Pérez, a cerca de 9 minutos para o final da Q2, foi apagado por exceder os limites de pista, no mesmo local de Pierre Gasly na Q1.

Fernando Alonso bateu o tempo de Norris e passou para o segundo lugar, ficando a 0.201s do tempo de Verstappen.

O piloto que terminou a Q1 com o melhor registo, Lewis Hamilton estava em zona de eliminação a seis minutos para o final da segunda fase da qualificação, assim como Lance Stroll, Kevin Magnussen, Mick Schumacher e Sergio Pérez. O britânico subiu ao terceiro lugar da tabela de tempos após uma nova volta rápida, batido pouco depois por Charles Leclerc.

Nos últimos minutos da Q2, Pérez reportou algumas gotas de chuva, na mesma altura em que o seu tempo foi reposto, porque afinal não tinha ultrapassado os limites de pista. Ficou assim com o nono tempo.

Nos últimos instantes, e enquanto Pérez regressou à box para não sair mais, Valtteri Bottas e Esteban Ocon melhoraram os seus registos, colocando o mexicano da Red Bull fora do resto da qualificação. Pérez queixou-se à equipa do bloqueio de Magnussen durante a sua última tentativa de volta rápida.