GP Hungria F1, Sergio Pérez: “a partir de agora quero ficar no pódio em todos os GP” | AutoSport

Sergio Pérez partiu de nono e chegou na terceira posição depois de uma boa recuperação, ajudando à festa da Red Bull que voltou a ter dois carros no pódio: “sim, foi bom, na fase final estava a passar por cima de muita borracha nas dobragens e perdi algum tempo, mas em termos globais foi bom, grande estratégia por parte da equipa, gerimos bem os pneus” começou por dizer Pérez que está a melhorar face ao mau período por que passou: ”sim

este tipo de corridas ajuda, e a partir de agora quero ficar no pódio em todos os fins de semana”, disse, explicando depois o que se passou na ultrapassagem a Oscar Piastri: “ tínhamos pneus com desgaste semelhante, fui por fora tocámos-nos na curva um, e na curva dois tocamos outra vez, foi um pouco apertado mas é ‘hard racing’ o que é bom”, disse o mexicano.