GP Hungria F1, Sebastian Vettel: “vou fazer sempre o meu melhor” | AutoSport

Pelo segunda corrida consecutiva, Sebastian Vettel esteve em discussão de posição com Lance Stroll, mas ao contrário do que aconteceu em Paul Ricard, o canadiano cedeu o 10º lugar ao companheiro de equipa que estava mais rápido.

Explicando o que aconteceu durante o GP da Hungria, Vettel disse que o seu objetivo era tentar ultrapassar Esteban Ocon e assumir o nono lugar da classificação.

“No final da corrida estava mais rápido e queria tentar apanhar o Esteban [Ocon]. Infelizmente, perdi um pouco de tempo e com o Virtual Safety Car perdi a oportunidade. Penso que só precisava de mais uma curva, mas não consegui”, afirmou o piloto alemão.

Vettel, que anunciou na quinta-feira o fim da carreira de piloto na Fórmula 1, salientou que os seus desempenhos não se destinam a provar que ainda é capaz de bons resultados e que vai sempre dar o seu melhor em todas as corridas que faltam até à sua despedida. “Não preciso provar isso, pelo menos a mim próprio. De certeza que há pessoas cuja opinião muda como o vento, de uma forma ou da outra. Independentemente disso, vou fazer sempre o meu melhor e dar tudo o que tenho pela equipa. Precisamos de melhores sábados”, concluiu.