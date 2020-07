GP Hungria F1, Sebastian Vettel: ” Temos de ter em conta o Max Verstappen…”

Para a Ferrari a qualificação no Grande Prémio da Hungria correu bem. Começam a corrida de amanhã quinto e sexto lugar após dois dececionantes fins de semana na Áustria. Sebastian Vettel está, portanto, satisfeito com o seu desempenho.

À Sky Sports Vettel afirmou: “Hoje foi claramente melhor, em comparação com os dois últimos fins de semana. Entrar na sessão final de qualificação com ambos os carros e ter um bom desempenho é realmente bom. Infelizmente, não tínhamos dois novos conjuntos de pneus no final, tivemos de o fazer com um conjunto. Caso contrário, provavelmente podíamos tê-lo feito ainda mais depressa”.

“Vamos tentar de tudo amanhã. Penso que podemos fazer melhor do que a Racing Point no que diz respeito aos pneus. Temos de ter em conta o Max, que começa atrás de nós”.