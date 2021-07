GP Hungria F1, Sebastian Vettel: ” O talento de Fernando Alonso é um dos maiores que o desporto já viu” | AutoSport

Sebastian Vettel fez companhia a Fernando Alonso na conferência de imprensa que antecede o GP da Hungria e teceu rasgados elogios ao seu colega de profissão e adversário.

Vettel e Alonso já se enfrentaram muitas vezes em pista mas o respeito entre ambos sempre se manteve e hoje o alemão fez questão de enaltecer a qualidade do piloto Alpine:

“Na primeira corrida em que o Fernando regressou, tivemos alguma luta roda com roda, e eu estava a sorrir no cockpit,” disse Vettel, “porque estava ansioso por mais este ano. Sempre gostei de competir com o Fernando. Ele ganhou em 2003 e eu estava em frente à televisão e lembro-me de quando ele ganhou. Penso que o seu talento e capacidade em pista é um dos maiores que o desporto viu, e ele fez algo que achava impossível de fazer, que foi vencer o Michael [Schumacher], porque quando cresci, Michael era o número um e parecia impossível de vencer – e o Fernando começou a vencê-lo. Penso que isso é um feito e obviamente que ele teve uma carreira tão longa, tantos carros diferentes, por isso considero um prazer correr ao seu lado e lutar contra ele na pista”.