GP Hungria F1: Sabe quem é Hannah Schmitz? Max Verstappen explica… | AutoSport

Depois de tudo o que se assistiu este fim de semana na corrida, as dificuldades dos Ferrari ficaram à vista de todos, Mattia Binotto fala em ritmo, Charles Leclerc lamenta os pneus de composto duro, e na conferência e imprensa Max Verstappen faz numa curta frase o resumo do que tem sido o essencial da diferença entre a Ferrari e a Red Bull. quando lhe perguntaram quão tranquilizador é poder contar com a sua equipa para executar bem os pit-stops e tomar decisões estratégicas fundamentalmente boas: “é incrivelmente importante para quem quiser lutar pelos campeonato. Não se pode permitir muitos erros. Claro que é muito difícil estar sempre do lado bom, digamos assim. Mas penso que temos muitos bons rapazes e raparigas na equipa. Hoje, penso que Hannah [Schmitz], a nossa estratega, estava insanamente calma. Sim, ela é muito boa.”