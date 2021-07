GP Hungria F1: Robert Kubica aos comandos do Alfa Romeo no treino | AutoSport

Será a terceira vez que Robert Kubica estará aos comandos do monolugar de Kimi Raikkonen, num treino livre. Desta vez, será no traçado que assistiu ao seu regresso ao cockpit de um F1 após 8 anos de paragem na disciplina, numa sessão de testes.

“É sempre bom estar de volta ao carro, especialmente em Budapeste, que é a corrida mais próxima da Polónia no calendário. Há sempre muitos fãs polacos nas bancadas e sei que haverá muitas bandeiras para me receberem quando sair da garagem na sexta-feira. Claro que, uma vez dentro do carro, o foco está em fazer o melhor trabalho possível para a equipa e em ajudar os nossos engenheiros com a afinação do carro. As margens são realmente pequenas no meio do pelotão, pelo que qualquer melhoria pode ser crucial”, afirmou Kubica.