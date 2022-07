GP Hungria F1: Red Bull troca motor dos carros de Verstappen e Pérez | AutoSport

Max Verstappen vai utilizar vários componentes novos na unidade motriz do seu RB18 na corrida do GP da Hungria, após ter sentido problemas de potência no monolugar durante a fase decisiva da sessão de qualificação de ontem.

Sem ter de cumprir qualquer penalização, Verstappen terá no seu carro um novo motor a combustão interna, o turbo, o MGU-H e MGU-K e sistema de escape, tudo dentro da sua alocação para a época.

As mesmas alterações acontecem no carro de Sergio Pérez, também sem penalização, mas significa que ambos os pilotos da equipa estão agora perto de penalizar.

A AlphaTauri aproveitou para montar uma série de novos elementos de unidade motriz no carro de Pierre Gasly, que vai sair do pit lane no arranque da corrida de mais logo. Um novo motor, turbo, MGU-H, MGU-K, armazenamento de energia e centralina, excedem a alocação para toda a época.

Verstappen e Perez permanecerão em 10º e 11º lugar na grelha respetivamente, mas Gasly é forçado a começar a corrida a partir do pit lane.