GP Hungria F1: Red Bull pode beneficiar mais de 2 décimos de segundo por volta com atualizações do RB19 | AutoSport

A FIA revelou os componentes que foram atualizados em todos os carros da grelha para o Grande Prémio da Hungria, havendo muita curiosidade para conhecer o que mudava no RB19 da Red Bull, que tem dominado a época da Fórmula 1 e respondeu agora ao forte desenvolvimento dos adversários. Enquanto os rivais, que ainda continuam longe do desempenho do RB19, tentam encurtar a desvantagem para o monolugar produzido em Milton Keynes, a Red Bull trouxe muitas novidades para o Hungaroring, que segundo algumas opiniões, pode significar a melhoria do tempo por volta em mais de dois décimos de segundo.

A equipa liderada por Christian Horner apresentou alterações das entradas de ar do flanco, melhorando a pressão de ar para o radiador e arrefecendo os componentes internos de forma mais eficiente num traçado que pode ser muito exigente desse ponto de vista. Revendo as entradas de ar, foi necessário alargar o painel da tampa do motor, que direciona o ar para a traseira do monolugar de forma diferente. A remodelação dos ‘sidepod’ levou a alterações nas bordas do fundo do carro. Na frente do RB19, foram alargadas as entradas de ar dos travões, melhorando o arrefecimento da maior energia de travagem e a baixa velocidade média do Hungaroring, tendo sido feito o mesmo nos travões traseiros com o acrescentar de pequenas asas (winglets).