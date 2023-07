GP Hungria F1: Red Bull perto de mais um recorde | AutoSport

A Red Bull está prestes a bater mais um recorde na Fórmula 1, e logo um que se mantém há cerca de 35 anos. A vitória de Max Verstappen no Grande Prémio da Grã-Bretanha levou a Red Bull a 11 vitórias consecutivas, igualando o registo da McLaren da época de 1988. Portanto, a Red Bull pode estabelecer um novo recorde se vencer no Hungaroring, ultrapassando todos os restantes, se chegar às 12 vitórias consecutivas.

É uma série que remonta a Abu Dhabi, ainda no ano passado, e a única interrupção depois de Carlos Sainz vencer em Silverstone, há mais de um ano, foi aquando da primeira vitória de George Russell na F1, no Grande Prémio do Brasil. Entre Verstappen e Sergio Perez, a Red Bull venceu 20 das últimas 21 corridas, e arrisca-se seriamente a fazer história, mais uma vez, na F1.