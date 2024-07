GP Hungria F1: Red Bull com atualizações importantes para o resto da época

A Red Bull vai implementar neste fim de semana um novo pacote aerodinâmico, que deverá ser o maior upgrade da temporada. E, por isso, o mais decisivo.

A Red Bull tem visto a concorrência a aproximar-se de forma cada vez mais ameaçadora. Os pontos conquistados nas últimas corridas mostram isso. E a Red Bull, com menos tempo no túnel de vento e de simulações CFD tem de apostar nas fichas certas.

O pacote aerodinâmico, que será revelado no TL1 e que já foi visto no paddock, mostra mudanças profundas, especialmente na cobertura do motor. A Red Bull adotou uma filosofia semelhante à da Mercedes nesta zona, com dois “ombros” proeminentes que percorrem a totalidade da cobertura do motor. Para a Hungria, a cobertura é muito mais fina, sem as referidas saliências. Correm rumores que a Red Bull não irá abandonar o conceito anterior, e que o continuará a usar em pistas em que é necessário menos apoio aerodinâmico. Em pista em que é preciso mais downforce, a equipa regressará a este pacote que vai estrear hoje.

#1 Max Verstappen (ndl) Oracle Red Bull Racing (aut) Red Bull RB20 Honda RBPT, during the 2024 Formula 1 Monaco Grand Prix, 8th round of the 2024 Formula 1 World Championship from May 20 to 23, 2024 at the Monaco Circuit.

Apenas Max Verstappen vai ter direito à atualização e o piloto neerlandês reconheceu que esta atualização pode definir o resto da época:

“Penso que nos está a faltar ritmo”, disse Verstappen. “E depois, quando tentamos compensar claro que naturalmente temos mais desgaste dos pneus, é mais difícil encontrar o ponto ideal com o carro. Se isto não nos der bons tempos por volta, então não sei como vai ser o resto da época. Mas, ao mesmo tempo, também não sei o que vai acontecer com as outras equipas, certo? Por isso, concentramo-nos apenas em nós próprios”.

A Red Bull joga uma cartada importante nestes upgrades. Se funcionarem, a equipa pode manter a vantagem que tem neste momento. Se não funcionarem, a equipa poderá ter uma segunda metade da época mais difícil.

Foto Destaque: Philippe Nanchino/ MPSA