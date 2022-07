GP Hungria F1: Red Bull claramente atrás da Ferrari… para já | AutoSport

Max Verstappen já admitiu que, tal como está, a Red Bull não tem qualquer hipótese de bater a Ferrari este fim-de-semana em condições de pista seca. Contudo, hoje está a chover em Hungaroring e com isso os dados da equação tornam-se muito mais complexos e tudo, literalmente tudo pode acontecer.

Portanto se a Red Bull puder aproveitar a pista molhada ou o tempo húmido de hoje, tudo é possível no domingo (que está programado para ser seco, mas mais fresco do que sexta-feira) numa pista onde é muito difícil de ultrapassar.

Os Red Bull eram os monolugares que mais dificuldade tinham nas curvas lentas e para além disso ‘lutavam’ para obter o equilíbrio certo nas curvas de baixa velocidade, que dominam este circuito.

No entanto, continuam a ser os segundos melhores tanto numa volta rápida como em séries longas de voltas. Para além disso provaram consistentemente nesta temporada que podem encontrar grandes ganhos desde sexta-feira até sábado. Vamos ver…