GP Hungria F1: Que hipótese há de mais um vencedor surpresa? | AutoSport

Depois do que se viu nesta mesma corrida no ano passado, porque não nova corrida caótica?

Bom, as hipóteses são menores, porque o tempo não vai estar chuvoso, pelo que as probabilidades de ‘problemas’ são menores, mas nunca se sabe, pois aquela primeira curva…

Seja como for, a forma como esta temporada tem corrido até agora, por exemplo, uma vitória da Mercedes ainda contaria como resultado surpresa, mas muito maior surpresa seria nova vitória da Alpine e de Esteban Ocon…

Em 2021, um acidente na primeira volta provocado por Valtteri Bottas com pista molhada resultou em vários pilotos da frente da corrida afetados, e uma bandeira vermelha antes de um reinício de corrida completamente inusitado, já que Lewis Hamilton era o único piloto na grelha, todos os outros foram às boxes…

Numa pista a secar, apenas Hamilton regressou à grelha para partir da pole position, com o resto do plantel a ir às boxes no final da volta para trocar para pneus slicks.

Isso abriu a porta para Esteban Ocon alcançar a sua primeira vitória, com o francês e Sebastian Vettel a lutar pelo triunfo enquanto Hamilton recuperava, numa pista que é difícil ultrapassar, acabando por ficar apenas no terceiro lugar.

A vitória de Ocon seguiu-se a sucessos recentes para Sergio Perez e Pierre Gasly, enquanto a primeira vitória de Daniel Ricciardo para a McLaren em Monza, em setembro, também pode ser considerada um choque.

Mas com uma grelha bem mais equilibrada este ano, há uma série de potenciais candidatos prontos a tirar partido de quaisquer dramas no caso dos primeiros classificados se depararem com problemas.