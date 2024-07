GP Hungria F1/Q3: Norris na pole, primeira linha McLaren

Lando Norris (McLaren MCL38/Mercedes) assegura a sua terceira pole-position com Oscar Piastri (McLaren MCL38/Mercedes) logo atrás a 0.022s naquela que é a primeira vez em 12 anos que a McLaren tem dois carros na primeira linha da grelha.

Max Verstappen (Red Bull RB20/Honda) é terceiro a 0.046s na frente de Carlos Sainz (Ferrari SF-24), Lewis Hamilton (Mercedes F1 W15), Charles Leclerc (Ferrari SF-24), Fernando Alonso (Aston Martin AMR24/Mercedes), Lance Stroll (Aston Martin AMR24/Mercedes), Yuki Tsunoda (RB VCARB 01/Honda) e Daniel Ricciardo (RB VCARB 01/Honda).

Foi uma qualificação abalada por surpresas e interrupções, com George Russell a ser eliminado na Q1, e Sergio Pérez a bater, sendo eliminado também na Q1.

Na Q2 não houve surpresas, Q3, a fase decisiva da qualificação, a 7m40s do fim da Q3, Lando Norris fazia um magnífico tempo, 1m15.277s, depois de um grande segundo setor, que colocava o McLaren, 0.328s na frente de Max Verstappen com Oscar Piastri em terceiro a 0.636s na frente de Charles Leclerc, Lewis Hamilton, Fernando Alonso, Carlos Sainz, Lance Stroll, Yuki Tsunoda e Daniel Ricciardo.

Com a ameaça de chuva as equipas foram rapidamente para a pista, visando mais tentativas, Oscar Piastri foi o primeiro a lançar a segunda série de voltas, faz o melhor segundo setor absoluto, com o australiano a colocar-se no 2º lugar, na frente de Verstappen, com o piloto da Red Bull a melhorar o seu tempo, mas não a posição. Logo a seguir Yuki Tsunoda despistou na saída da curva 5, batendo forte, levando à interrupção da sessão a 2m13s do seu final.

A sessão ainda recomeçou, já sem Verstappen e Alonso, mas ninguém conseguiu melhorar registo, ficando tudo como já estava.