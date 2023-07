GP Hungria F1, Q2: Carlos Sainz e os dois Alpine ficam pelo caminho | AutoSport

Mais uma eliminação surpreendente, desta vez na Q2. Entrando nos últimos instantes da segunda parte da qualificação do GP da Hungria com a pressão nos dois pilotos da Ferrari, Charles Leclerc conseguiu concluir a sua última volta com um tempo que o colocou entre os 10 primeiros, enquanto o seu companheiro de equipa não o conseguiu fazer, ficando Carlos Sainz eliminado na Q2, assim como Esteban Ocon, Daniel Ricciardo, Lance Stroll e Pierre Gasly, que viu o seu último tempo apagado, mas que mesmo assim não era suficiente para passar para a fase seguinte.

Para a Q2, realizada apenas com pneus médios, todos os 15 pilotos saíram para a pista com jogos novos da Pirelli. Sergio Pérez passou pelo topo da tabela de tempos, sendo depois passado por Oscar Piastri e Lando Norris, até que Max Verstappen se instalou na liderança, mas o seu tempo – que seria melhor do que a pole position do ano passado – foi apagado. O piloto neerlandês voltou à box para trocar de pneus, agora sem qualquer registo na tabela de tempos.

Verstappen saiu mais cedo do que todos os outros 14 pilotos, tentando colocar logo um tempo que lhe desse acesso à Q3. Terminada a volta rápida, o líder do campeonato ficou a 0.219s de Norris, passando para o segundo posto da tabela de tempos.