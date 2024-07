GP Hungria F1/Q1: George Russell eliminado…

O mexicano perdeu a traseira nas bermas escorregadias e bateu nas barreiras. O relógio parou a 6m45s do final, (o relógio para na qualificação quando as bandeiras vermelhas surgem).

A 6m45s do final da sessão, bandeira vermelha com uma saída de pista de Sergio Pérez, que fica fora da sessão devido aos danos, visíveis do carro. Estava longe da zona de eliminação pelo que se passase à Q2, tinha o 15º lugar da grelha ‘garantido’, pois não iria ter carro pronto a tempo da Q2. Contudo, acabou por ser eliminado.

A sessão recomeçou como a pista ainda a secar, mas não foi logo possível melhorar os tempos que já se registavam, mas sim já muito perto do momento em que o cronómetro regressivo chegou a 0:00 e aí foi Russell a tramar-se, juntamente com Sergio Perez (Red Bull), Guanyu Zhou (Sauber), Esteban Ocon (Alpine) e Pierre Gasly (Alpine).

Caro leitor, esta é uma mensagem importante.

Já não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.Lista de Vantagens:-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade-Oferta de um carro telecomandado da Shell Motorsport Collection (promoção de lançamento)-Desconto nos combustíveis Shell-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membrosSaiba mais AQUI