GP Hungria F1, Q1: Eliminados os dois Williams assim como os AlphaTauri e Vettel | AutoSport

Yuki Tsunoda, Alexander Albon, Sebastian Vettel, Pierre Gasly e Nicholas Latifi foram eliminados na Q1. A pista esteve a melhorar na fase final da Q1 e as diferenças entre os tempos de vários pilotos são muito curtas. O tempo de Pierre Gasly foi apagado por exceder os limites de pista e por isso, o seu último tempo não contou. Latifi foi eliminada na primeira fase da qualificação, mas registou o melhor primeiro setor da Q1 na última volta.

O primeiro piloto a registar um tempo rápido foi Kevin Magnussen (1:20.388s), tendo sido batido por Lance Stroll, Valtteri Bottas e Lewis Hamilton e mais tarde Max Verstappen, com o tempo de 1:19.020s. Os dois pilotos da Ferrari ainda estavam dentro da garagem da equipa italiana por esta altura da sessão.

Faltavam cerca de 12 minutos para o final da Q1 quando Lando Norris estabeleceu o segundo melhor tempo, a 0.514s de Verstappen. No particular da luta pelo melhor do “segundo pelotão”, Fernando Alonso conseguia apenas o quinto tempo na mesma altura.

Verstappen melhorou o seu anterior registo (1:18.792s), assim como Sergio Pérez, que subiu ao segundo lugar da tabela de tempos, e George Russell que passou a ser o terceiro mais rápido nessa fase da Q1.

A menos de 7 minutos para o final da primeira fase da qualificação, Lewis Hamilton assumiu o segundo lugar da tabela de tempo, a 0.407s do tempo do neerlandês da Red Bull e na zona de eliminação estavam Zhou Guanyu, Nicholas Latifi, Lance Stroll, Sebastian Vettel e Mick Schumacher.

O piloto alemão da Haas ainda não tinha qualquer tempo registado e na primeira volta rápida subiu para o nono lugar da tabela de tempos, a 0.655s do melhor tempo. Zhou também confirmou estar forte numa volta rápida, assumiu o quinto lugar, a 0.464s.

Para a última volta da Q1, Alex Albon, Valtteri Bottas, Esteban Ocon, Daniel Ricciardo e Yuki Tsunoda estavam em posições de eliminação.

À entrada do último minuto, Hamilton assumiu a liderança da tabela de tempos com 1:18.374s, seguido de Russell e Carlos Sainz.