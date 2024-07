GP Hungria F1: primeira linha da McLaren é ótimo, mas agora ‘é que são elas’…

Com Max Verstappen a largar em terceiro e ele próprio a apenas 0,046s da pole position, a McLaren sabe que não vai ser nada fácil chegar à vitória – mas pelo menos vai querer aprender com Silverstone e garantir que maximiza o seu resultado. Se fizer tudo bem com a estratégia, as hipóteses de vencer no Hungaroring aumentam muito, porque a performance dos carros está muito igual, tudo se deve decidir nos detalhes e foi precisamente nos detalhes que a McLaren falhou em Silverstone.

É um feito impressionante por si só, mas também um aumento de confiança, já que a equipa capitalizou totalmente o facto de ter o que parece ser o carro mais rápido até agora neste fim de semana, numa pista onde as ultrapassagens podem ser difíceis e as posições de partida assumem uma importância ainda maior.

A resposta foi extremamente impressionante, com um primeiro ‘bloqueio’ na primeira fila desde o Grande Prémio do Brasil de 2012, quando Lewis Hamilton e Jenson Button foram primeiro e segundo. Desta vez, foi Norris a ficar à frente de Piastri, sendo que este último tinha apenas 11 anos nesse dia em Interlagos.

Caro leitor, esta é uma mensagem importante.

Já não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.Lista de Vantagens:-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade-Oferta de um carro telecomandado da Shell Motorsport Collection (promoção de lançamento)-Desconto nos combustíveis Shell-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membrosSaiba mais AQUI