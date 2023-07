GP Hungria F1: Pouca ação em pista no treino inaugural | AutoSport

O acidente sofrido por Sergio Pérez ainda nos primeiros minutos da sessão inaugural de treinos livres do GP da Hungria foi o episódio mais marcante, uma vez que poucas voltas foram completadas pelos restantes pilotos depois de começar a chover no Hungaroring. Sem muito para aprender desta sessão, fica ainda registada a saída de pista de Carlos Sainz e os danos sofridos no seu Ferrari, conseguindo o espanhol regressar pelos próprios meios à box.

Entre as duas paragens por bandeira vermelha, o tempo mais rápido ficou a cargo de George Russell (1:38.795s), valendo muito pouco para a planificação do resto do fim de semana, uma vez que a volta foi realizada em pista muito molhada.

Nem cinco minutos tinham ainda decorridos quando Zhou Guanyu recebeu a informação por parte do seu engenheiro de corrida para regressar à box. Poucos instantes depois, Sergio Pérez bateu nas proteções do circuito de Hungaroring, resultando em danos no RB19 e na suspensão do treino com bandeira vermelha. O piloto mexicano perdeu muito tempo para preparar o GP, enquanto a paragem (com o relógio sempre a contar) da sessão retirou tempo com pista seca aos restantes pilotos, uma vez que começou a chover no traçado enquanto os carros estavam nas boxes.

Com a chuva a marcar presença no treino, as condições traiçoeiras obrigaram os pilotos a regressar às boxes para trocar os pneus slicks por intermédios, depois de algumas saídas de pistas e piões. No entanto, a partir desse momento poucos pilotos regressaram à pista, chegando-se à passagem da primeira meia hora de treino com o máximo de 5 voltas completadas (por Carlos Sainz).

Com o aumento da intensidade da chuva, todos os pilotos ficaram dentro das suas boxes, frustrando as expectativas de quem seguia no Hungaroring e em casa.

Sem pouco ou nada a acontecer no treino, Carlos Sainz teve uma saída de pista, que estava muito molhada, causando alguns danos no SF-23. A direção de prova suspendeu a sessão, uma vez que o carro ficou preso na relva, mas com a ajuda preciosa dos comissários de pista, Sainz conseguiu sair daquele local e regressar à box.

Pouco depois desta situação, mais alguns pilotos regressaram à pista registando os melhores tempos da sessão, mas não dando qualquer ideia do que pode acontecer no resto do fim de semana. Logan Sargeant foi o piloto que mais voltas concluiu ao traçado húngaro, realizando 14 voltas. Um sinal daquilo que foi a sessão.