GP Hungria F1: Pierre Gasly culpa Bottas por não chegar ao pódio | AutoSport

A Alpha Tauri e a Red Bull são as únicas duas equipas que pontuaram para já, em todas as corridas deste ano. Pierre Gasly, mesmo tendo conseguido o quinto posto, não estava muito contente, já que a qualificação de sábado fazia antever um grande resultado para o francês, que não aconteceu, segundo o piloto, devido ao caos instalado na primeira curva.

“Não sei o que dizer, exceto que Valtteri f**** tudo. Atirou para fora de corrida, praticamente os primeiros seis carros, por isso… Felizmente, não nos causou danos, em comparação com Max, Lando e Checo, também. O objetivo era qualificarmo-nos bem entre o segundo pelotão, estar na melhor posição possível para a corrida, foi o que fizemos e podemos dizer que superámos, quando nos qualificamos à frente da Ferrari e da McLaren, mas, no final, teria sido melhor estar na nossa posição natural, um pouco mais atrás e beneficiar desta situação. Mas nunca se sabe quando estas coisas vão acontecer, é uma pena.”

Para além de perder posições na curva 1, no incidente causado por Bottas, Gasly também perdeu tempo na troca de pneus no recomeço da corrida, tendo ficado retido atrás do Haas de Nikita Mazepin depois deste ter sido abalroado por Kimi Raikkonen no pitlane. Foi desde a primeira volta, uma corrida de recuperação para Pierre Gasly.

“Desde a primeira curva fomos os últimos, e nesta pista é extremamente difícil de recuperar, por isso tivemos um dia realmente bom para terminar em 6º, conseguimos obter a volta mais rápida, mas devíamos ter estado a olhar para o pódio. É um pouco dececionante, porque pensamos que teria havido mais a fazer se tivéssemos tido um pouco mais de sorte no início”.