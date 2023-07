GP Hungria F1, Oscar Piastri: “se vamos lutar por um pódio novamente? Não tenho a certeza” | AutoSport

A McLaren conseguiu colocar-se entre a Red Bull e a Mercedes no Grande Prémio passado em Silverstone, mas ambos os pilotos já colocaram a fasquia mais baixa para o desafio que se segue, o GP da Hungria. Oscar Piastri realçou, na conferência de imprensa de antevisão da prova húngara, que o carro não é tão diferente de conduzir como se poderia pensar, tendo ainda “pontos fortes e fracos bastante semelhantes” à versão pré-atualizações.

“O carro é obviamente um pouco mais rápido do que o que tínhamos no início da época”, começou por dizer o piloto australiano da McLaren. “Penso que ainda tem pontos fortes e fracos bastante semelhantes, que começámos a resolver mas que ainda precisam de ser trabalhados. Por isso, o carro não parece muito diferente. Não é como se agora fosse um animal completamente diferente de conduzir”:

À semelhança do que afirmou Lando Norris, quando sublinhou que esperava que ninguém estivesse “demasiado confiante” com o resultado na Grã-Bretanha, Piastri explicou que “vamos ter as nossas pistas fortes. Penso que Silverstone, com todas as curvas de alta velocidade, se adequou [ao carro] muito bem. Aqui é obviamente um circuito com muito menos velocidade, por isso veremos como vamos estar. Penso que vamos tentar ser otimistas, que podemos ficar mais perto da frente, mas se vamos lutar por um pódio novamente? Não tenho a certeza”, disse.