GP Hungria F1, Oscar Piastri: “Queremos manter o primeiro e o segundo lugar”

“Ontem tivemos um dia um pouco complicado do meu lado, por isso foi bom recuperar esta manhã. Esta tarde, na qualificação, não foi fácil, houve muitas decisões a tomar e acabar com os dois carros na primeira linha foi um resultado fantástico.

Piastri já disse que promete “ser inteligente” no arranque, pois vai estar logo ao lado na primeira linha da grelha, do seu companheiro de equipa Lando Norris e se há um objetivo para a McLaren é não perder essas posições na partida: “É a primeira ‘dobradinha’ na qualificação para a McLaren desde há muito tempo, por isso estou muito contente. Claro que quando falho por dois centésimos pensamos em todas as pequenas coisas que podemos fazer um pouco melhor, mas é um resultado fantástico para a equipa.

Numa qualificação muito equilibrada, Oscar Piastri foi segundo, contribuindo para uma primeira… primeira fila ‘toda’ McLaren em 12 anos. Os três primeiros ficaram a menos de meio décimo no final, e para amanhã espera-se uma corrida muito interessante. Com uma primeira linha McLaren, Oscar

