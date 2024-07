GP Hungria F1, Oscar Piastri: “o Norris fez o correto e agora espero que venham muitas mais”

Oscar Piastri, venceu o GP da Hungria de F1, uma corrida que liderou até que a McLaren começou por chamar os seus pilotos às boxes. Normalmente, é chamado o piloto que segue na frente do colega de equipa, mas a ‘chamada’ da McLaren foi para Lando Norris, que quando o seu colega de equipa fez a mesma operação, ficou na frente da corrida. Por isso, a equipa pediu que a troca se fizesse em pista, admitindo o erro, pois era injusto para Piastri, porque a operação foi feita ao contrário do que é norma, mas Lando Norris demorou a aceitar, e só mesmo perto do final da corrida, travou em plena reta da meta para deixar passar Piastri, que se estreou a vencer na F1: “É muito, muito especial. Este é realmente o dia com que sonhava quando era miúdo, estar no degrau mais alto de um pódio de F1.

“Obviamente, foi um pouco complicado no final, mas coloquei-me na posição certa no início e agradeço à equipa pelo esforço fantástico e pelo carro fantástico. É muito divertido correr com a McLaren. Não posso agradecer-lhes o suficiente por me terem dado a oportunidade de estar na F1 e estarmos a ganhar juntos há 18 meses é uma sensação incrível” começou por dizer Piastri às Sky F1: Já sobre o carro: “É uma ‘besta’, neste momento. É rápido em todas as condições. Acho que hoje tínhamos tudo sob controlo e foi uma sensação incrível conseguir gerir a corrida com os dois carros e garantir uma dobradinha. Estou muito feliz por toda a equipa e é bom conseguir a minha primeira vitória”, disse Piastri, que falou também da situação com Norris: “Quanto mais tempo se espera, mais complicado e nervosos ficamos. Mas foi bem executado pela equipa e penso que foi o correto a fazer.

Coloquei-me na posição certa no início, mas com a estratégia diferente que tínhamos, o meu ritmo provavelmente não foi tão rápido como gostaria após a paragem, mas ainda estava na posição certa para o fazer. Portanto, uma boa execução por parte da equipa”, disse, ficando agora à espera de mais triunfos:

“Espero que sim. Acho que ainda tenho algumas coisas para trabalhar. Vou aproveitar a vitória quando puder. A equipa deu-me um excelente carro e não posso agradecer-lhes o suficiente por isso. Estou a tentar fazer o melhor trabalho que posso e estou a aprender em cada corrida que faço. Espero que venham muitas mais”.