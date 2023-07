GP Hungria F1: O regresso de Daniel Ricciardo | AutoSport

245 dias depois, Daniel Ricciardo vai regressar às pistas dos Grande Prémios. Não se fala de outra coisa, se é adepto de F1 de certeza há sabe que a grande notícia da semana passada foi a decisão da Red Bull de substituir Nyck de Vries por Daniel Ricciardo na Alpha Tauri.

A decisão parece ter a ver tanto com o desejo de avaliar Ricciardo como com o desempenho de De Vries nas primeiras dez corridas desta época, com o Alpha Tauri a revelar-se difícil de obter resultados, uma vez que a equipa caiu para o fundo do campeonato de construtores.

Ricciardo impressionou com os seus tempos de volta no teste de pneus da Pirelli em Silverstone na semana passada e a Red Bull agiu rapidamente para o colocar ao lado de Yuki Tsunoda para o resto da época, começando com a corrida deste fim de semana em Budapeste.

O regresso do australiano é uma medida popular, mas ele tem uma grande tarefa em mãos para tentar levar a melhor sobre Tsunoda, quanto mais conquistar pontos num carro difícil.

E tudo isto acontece depois de um período difícil na McLaren que levou Ricciardo a querer uma pausa nas corridas. Renovado e com a motivação de volta para regressar a um lugar na F1, a Red Bull espera que o australiano recupere o ‘mojo’ que o fez um dos melhores pilotos nas pistas durante alguns anos, mas que depois da saída da Red Bull, foi sempre a ‘cair’. Agora regressa, vamos ver até onde chega…