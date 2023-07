GP Hungria F1: O que pode fazer George Russell a partir de trás? | AutoSport

Enquanto metade da boxe da Mercedes estava a aplaudir no sábado após a qualificação, com Lewis Hamilton a conquistar uma surpreendente pole position, a outra metade ficou triste, pois George Russell foi eliminado na Q1.

O piloto britânico ficou furioso depois de o tráfego ter dificultado a sua última volta, deixando-o em 18º na grelha, e ao chefe de equipa, Toto Wolff a bater na secretária em sinal de frustração.

É uma ‘queda’ desagradável para Russell, que esteve na pole nesta corrida no ano passado – especialmente porque ele disse depois que sabia que havia ritmo no W14 para lutar por uma repetição da sua pole da temporada passada, tal como ficou provado por Hamilton.

O Mercedes tem tido tendência para estar melhor no dia da corrida do que na qualificação este ano, pelo que o inglês terá esperança de lutar para subir na classificação quando as luzes se apagarem – mas o Hungaroring não é Silverstone e a natureza estreita e sinuosa da pista significa que Russell terá o seu trabalho dificultado para conseguir as ultrapassagens de que necessita para obter um grande resultados este fim de semana. Exibição pode fazer, agora um grande resultado é bem mais difícil…