GP Hungria F1: O ‘bocadinho assim…” que falta à McLaren!

Por vezes, as equipas podem fazer o trabalho perfeito e, ainda assim, perder marginalmente para um rival, mas são as ocasiões em que os erros custaram uma vitória que a McLaren vai tentar limpar e começar a ganhar mais confiança na sua ‘execução de corrida’.

As chamadas para as boxes da McLaren não funcionaram a seu favor no Grande Prémio da Grã-Bretanha

As decisões iniciais de paragem nas boxes custaram a Oscar Piastri um tempo significativo e tiraram-no da luta pelo pódio, quando estava a lutar por um segundo lugar muito competitivo, e depois a última paragem de Lando Norris viu a McLaren colocar pneus macios que acabaram por se degradar demasiado, em vez do novo conjunto de médios que tinham guardado.

Enquanto o foco estava no sucesso que a Mercedes teve em Silverstone e no excelente desempenho de Hamilton para vencer uma corrida tão cheia de altos e baixos, havia questões a ser respondidas na McLaren.

Apesar do sucesso da Mercedes em Silverstone, a McLaren enfrentou problemas estratégicos e esteve aí boa parte do resultado ter sido aquele. Decisões erradas nas paragens nas boxes custaram a Oscar Piastri e Lando Norris posições importantes, levando a um terceiro e quarto lugar em vez de um possível pódio bem mais alto. A McLaren tem estado perto da vitória em várias corridas, mas tem que evitar erros de modo a converter o seu bom desempenho em vitórias.

Caro leitor, esta é uma mensagem importante.

Já não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.Lista de Vantagens:-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade-Oferta de um carro telecomandado da Shell Motorsport Collection (promoção de lançamento)-Desconto nos combustíveis Shell-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membrosSaiba mais AQUI