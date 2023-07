GP Hungria F1: Novo formato da qualificação não impressionou o paddock | AutoSport

Ainda antes do fim de semana competitivo ter arrancado na Hungria, Lewis Hamilton, que acabou por somar a 104ª pole position, deu a conhecer o seu desagrado pelo formato experimentado na qualificação deste Grande Prémio, a Alocação Alternativa de Pneus (ATA na sigla em inglês). O piloto da Mercedes explicou ontem que não se tratou de um crítica dirigida à Pirelli, mas quis dizer que “há muitos pneus de chuva que eu acho que eles deitam fora todos os fins de semana, talvez devessem pensar em algo do género, em vez de tirarem tempo em pista aos fãs”.

A opinião de Hamilton é partilhada por vários elementos do paddock da Fórmula 1, começando por Fernando Alonso, que disse que o formato “é horrível, para mim. Não acho que tenha acrescentado muito hoje”, ou Toto Wolff, que salientou que “este formato de pneus é estranho”.

Na conferência de imprensa pós-qualificação, Max Verstappen e Lando Norris também deram a conhecer a sua opinião sobre o formato com a Alocação Alternativa de Pneus, sublinhando ambos os pilotos, que o resultado renhido da qualificação não se deveu a esse facto.

“Gosto do formato normal”, esclarece Verstappen. “Acho que não há nada de errado com isso e acho que quando temos carros muito próximos, como temos agora na Q3 com pneus macios, isso foi provavelmente o mais emocionante, por isso também podemos ter isso na Q1, Q2 com pneus macios, por isso não importa realmente o formato. Penso que é mais importante, como disse o Lewis, que na sexta-feira estivéssemos em pista, em vez de ficarmos sentados na box. As pessoas estão a pagar muito dinheiro para se sentarem nas bancadas e não fizemos muitas voltas, por isso não é o ideal”.

O piloto da McLaren, que alcançou o terceiro posto da grelha de partida para a corrida de hoje, partilha do ponto de vista dos seus adversários. “Tivemos a sorte de ter chovido na sexta-feira, caso contrário praticamente ninguém teria saído [da box] e dado muitas voltas, por isso acho que vimos a melhor versão do que pode ser. Além disso, a mais simplista, porque é bastante confuso como as coisas podem funcionar. Não temos de usar os pneus, podemos poupar alguns. Portanto, há certas regras que mantemos e que tornam tudo mais simples para os fãs. Isto confunde-me, por vezes, com a forma como as coisas são. Não sei. Penso que, tal como o Max disse, a Alfa Romeo foi muito rápida durante todo o fim de semana, desde o primeiro dia de treinos que foi muito rápida. Por isso, acho que teria sido uma qualificação emocionante de qualquer forma”, concluiu Norris.

