GP Hungria F1, Nico Rosberg:” Verstappen esteve até às três da manhã numa corrida de simracing. Desapontante”

Max Verstappen destaca-se não só no mundo da F1 mas também no simracing, onde está numa das melhores equipas do mundo e é colega de equipa de um português, Diogo Pinto. No último fim de semana, uma prova de resistencia num simulador. As 24h de Spa no iRacing levaram a que Verstappen tivesse de ficar acordado até as 3 da manhã de sábado para domingo, a meio de um GP de F1.

Nico Rosberg comentou esse facto aos microfones da Sky Sports, considerando a atitude do piloto da Red Bull despontante:

“Ontem à noite, o Lando deitou-se às 23h05. Acordou às 8h05. Hiperprofissional. Ao mesmo tempo, temos o Verstappen, que até às 3h da manhã estava a fazer simracing. Isso é um pouco desapontante. Mostra que ele está demasiado habituado a dominar com facilidade.”