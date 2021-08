GP Hungria F1: Não mandar Hamilton entrar na box foi um erro | AutoSport

A Mercedes voltou atrás naquilo que era, pelas palavras de Toto Wolff, “decisão certa” e consideram agora que foi um erro não chamar Lewis Hamilton para trocar os pneus intermédios depois da volta de formação no recomeço da corrida.

No domingo, Wolff afirmou que estava “confiante que foi a decisão certa e mantenho-a. No final, é preciso tomar a decisão e julgar se está suficientemente seco ou não e não pensei que numa volta poderia secar como secou. E, no final, temos de aceitar que foi o resultado errado, mas a decisão estava certa”.

No tradicional vídeo do “debrief” da Mercedes, Mike Elliott, diretor técnico da equipa, explica que tomar aquela decisão foi realmente muito complicada e mais difícil foi de tomar, porque Hamilton era o carro que liderava o pelotão.

“Temos de ter em mente que estas decisões são realmente complicadas. Agonizamos sobre que pneu montar logo no início da corrida e afinal o intermédio foi definitivamente a escolha certa, porque começou a chover na volta para a grelha. Agonizamos sobre que pneus montar depois da bandeira vermelha e claramente, todos os carros na grelha tinham pneus intermédios. E na volta de formação, apesar de todos os pilotos terem montado intermédios, decidiram mudar de ideias e nós também deveríamos ter mudado. Mas a realidade é que é mais difícil para nós, enquanto equipa, do que para as outras equipas. Quando se é o carro da frente, não se consegue ver o que todos os outros estão a fazer.”