GP Hungria F1: Multa e até risco de prisão para quem não cumprir as restrições

Os pilotos da Fórmula 1 e o pessoal das equipas já foram avisados de que correm o risco de ser multados em 15 mil euros ou até presos se quebrarem as rigorosas restrições de encerramento impostas para o Grande Prémio da Hungria.

Como parte do esforço para limitar a propagação do coronavírus, o governo húngaro confirmou que o pessoal da Fórmula 1, especialmente os do Reino Unido e dos países não pertencentes à União Europeia, terão de estar sob um bloqueio efetivo.

“Os participantes do Reino Unido ou de outra nacionalidade não comunitária ou do EEE não devem abandonar o local de trabalho ou o seu alojamento por qualquer razão, exceto para viajar entre os dois locais e para a sua chegada e partida pré-estabelecidas de e para a Hungria. Os participantes de nacionalidade britânica ou de outra nacionalidade não comunitária ou do EEE não podem utilizar transportes públicos e táxis. Quaisquer refeições devem ser tomadas no local ou no alojamento, e qualquer tempo livre deve ser gasto dentro dos limites do alojamento. O não cumprimento destas restrições adicionais será punido pelas autoridades húngaras e poderá resultar em prisão e/ou multas até cerca de 15 mil euros”.