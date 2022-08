GP Hungria F1: “Mercedes vai na direção certa”, diz George Russell | AutoSport

Não resta a mais pequena dúvida que a Mercedes evoluiu muito desde a primeira corrida, embora há muito se tenha percebido, que depois de em 2014 terem surpreendido toda a concorrência o que lhes valeu anos de domínio, desta feita as restantes equipas, especialmente as mais fortes não foram apanhadas a “dormir na forma” e fizeram o seu trabalho. A Mercedes nem tanto, mas as coisas têm vindo a mudar.

Quando os dois pilotos da equipa foram questionados na conferência de imprensa se este conceito de monolugar é para manter para o resto da temporada, e até ao próximo ano, George Russell foi tão claro, que Lewis Hamilton nem quis acrescentar nada: “Penso que precisamos apenas de continuar a manter uma mente aberta.

Não creio que mudar o conceito de carro nos faça ser mais rápidos, talvez o contrário, para ser honesto.

Por vezes, basta mantermo-nos fiéis ao processo e continuarmos a forçar na pista e fora dela. E isso é difícil de fazer quando se está fora do ritmo e as coisas não parecem estar a seguir o seu caminho.

Mas pessoalmente, acredito em todas as pessoas da nossa equipa e penso que estamos a fazer enormes progressos por enquanto, e vimos com o trabalho que fizemos ontem, viram o ritmo que ambos mostrámos na corrida, penso que no início da época estávamos a terminar as corridas um minuto atrás do vencedor, nas duas últimas corridas que realizámos, terminámos 10 segundos atrás, por isso penso que estamos definitivamente a ir na direção certa”, disse Russell. Já Lewis Hamilton: “Não tenho nada a dizer depois disto. Esta é uma excelente resposta…”