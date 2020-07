GP Hungria F1: Mercedes seguida da… Racing Point

Muito se falou da Racing Point durante a semana, mas se alguém esperava que se falasse menos quando os carros fossem para a pista, desengane-se, pois a equipa de Silverstone está neste momento logo atrás da Mercedes com pista seca.

Os dois treinos de Fórmula 1 de hoje, sexta-feira, permitiram às 10 equipas da Fórmula 1 a oportunidade de encontrar uma base de afinação para os carros, e experimentar alterações de configuração e avaliar o ritmo e a primeira conclusão… é que há muitas incógnitas.

Em pista seca, os Racing Point de Sergio Perez e Lance Stroll são os mais rápidos desde a Curva 1 até à 4, antes da Mercedes entrar em campo, dominando daí para a frente e no geral da volta. Em segundo lugar estão os Racing Point, na frente dos Ferrari. Com a pista molhada notou-se que os Racing Point fizeram progressos face à semana passada, mas os dados são enganadores já que apenas 13 dos 20 pilotos definiram um tempo de volta.

Em resumo, com pista seca, a Mercedes parece ser a equipa a bater com melhor base de desempenho global, com Lewis Hamilton a fixar a sua melhor volta com os pneus duros, o que a equipa admitiu ter sido uma surpresa. Os seus adversários mais próximos, a Racing Point.

A Ferrari parece ter feito progressos tanto em condições húmidas como secas, particularmente a primeira, enquanto a Red Bull tem muito trabalho a fazer depois de ter ‘lutado’ com a pista seca e depois também ter sofrido quando o tempo húmido no TL2 os impediu de fazer progressos.

O tempo para o resto do fim-de-semana é instável, com previsão de chuva para o terceiro treino livre, prevendo-se que a qualificação seja realizada com pista seca. A corrida de domingo também pode ser marcada por aguaceiros.