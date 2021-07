GP Hungria F1: Mercedes responde no TL2 | AutoSport

Muito trabalho, como sempre, a ser feito pelas equipas em mais um treino livre. Desta vez, a Mercedes respondeu ao ritmo de Max Verstappen mostrado no primeiro treino livre, com o melhor tempo da segunda sessão de treinos, com Valtteri Bottas (1:17.012s) a ser mais rápido que os restantes pilotos. Lewis Hamilton ficou 0.027s atrás do seu companheiro de equipa e com o terceiro tempo mais rápido, ficou o piloto da Red Bull, Max Verstappen (1:17.310s).

Esteban Ocon surpreendeu, ao colocar-se entre os cinco mais rápidos da sessão e mais rápido que Sergio Perez, com o quinto tempo. Pierre Gasly foi o sexto mais rápido, seguindo-se Fernando Alonso, Sebastian Vettel, Lando Norris e o segundo piloto da Aston Martin nos 10 primeiros, Lance Stroll.

Os dois McLaren rodaram neste treino com as atualizações que estavam planeadas apenas para depois da pausa de Verão, mas que a equipa conseguiu finalizar a tempo do GP da Hungria. Lando Norris terminou com o 9º melhor tempo, enquanto Daniel Ricciardo foi o 13º mais rápido do treino. Os dois Ferrari ficaram em posições entre os dois pilotos da McLaren, com Charles Leclerc (11º) à frente de Carlos Sainz (12º).

Yuki Tsunoda, que bateu no primeiro treino do GP, apenas saiu para a pista nos instantes finais, conseguindo apenas completar uma volta cronometrada.