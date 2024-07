GP Hungria F1: Mercedes procura desempenho após dia de altos e baixos

O vencedor do Grande Prémio da Grã-Bretanha, Lewis Hamilton, não ficou muito satisfeito com a sua sexta-feira na Hungria, uma vez que não sentiu grande feeling no carro “em termos de afinação” e “não foi a melhor preparação até agora”.

Mas Hamilton deu um vislumbre de esperança aos seus fãs e aos fãs da Mercedes quando disse que a equipa “acha que tem uma ideia do motivo” pelo qual a afinação não estava no lugar certo e, apesar do mau feeling, “o ritmo de corrida de stints longos foi bastante decente”.

Ficámos com o terceiro lugar na classificação geral do ritmo de corrida, a pouco menos de três décimos de segundo da Red Bull e 0,2s mais rápido do que a rival Ferrari.

Estão mais atrasados na qualificação, mas apenas por uma fração – mas o chefe de pista Andrew Shovlin diz que há “muitas áreas” onde podem encontrar ritmo numa única volta e nos stints longos.

Não deverá ser fácil, mas continua em cima da mesa a possibilidade de uma terceira vitória consecutiva.

