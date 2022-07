GP Hungria F1: Mercedes mais lenta do que o esperado | AutoSport

Lewis Hamilton e George Russell não ficaram nada animados com o primeiro dia de treinos livres no Hungaroring, pois o seu Mercedes W13 foi consideravelmente mais lento do que eles esperavam. Sabe-se agora, tomaram a direção errada com o carro nos dois treinos o que significa que terão de voltar à estaca zero.

Para piorar a situação, Lewis Hamilton, um oito vezes vencedor no Hungaroring, causou danos no chão do carro, que a equipa não conseguiu reparar a tempo e isso levou-o a ficar com um carro que se movimentava de forma muito inconsistente.

A equipa está apenas em quinto lugar na ordem de qualificação e ritmo de corrida, atrás de Alpine e McLaren, com os Mercedes a ‘lutar’ significativamente nas curvas lenta e média. Nas curvas lentas, apenas Williams e Alfa Romeo se encontravam em pior situação.