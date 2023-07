GP Hungria F1: Mercedes confiante que desenvolvimento do W14 está a correr bem | AutoSport

A Mercedes tenta encurtar a diferença para a Red Bull e para isso contou com um grande pacote de desenvolvimento apresentado no Mónaco, tentando tirar agora máximo partido disso. Apesar da Red Bull responder de forma semelhante na Hungria enquanto a Mercedes ainda não está em posição de discutir vitórias em corrida, Andrew Shovlin considera que o rumo tomado pela sua equipa em relação às atualizações é o correto.

Em declarações à F1.com, Shovlin reiterou que “as atualizações que apresentamos agora são muito específicas para esta pista. A asa traseira para aumentar o ‘downforce’, mas penso que desenvolvemos bastante bem a frente do carro com o pacote que apresentamos no Mónaco. Tivemos um plano de desenvolvimento muito apertado, mas tem corrido bem e vai na direção certa”.

O engenheiro da Mercedes confirma que o projeto do novo carro da equipa já arrancou na fábrica, mas o foco principal ainda é o atual monolugar, tentando a equipa retirar mais performance com as atualizações trazidas antes da pausa de verão. “Atualmente, trabalhamos em ambos os projetos [no desenvolvimento do W14 e produção do W15]. É uma coisa normal em todas as equipas, é o que já estamos habituados a fazer. Ainda estamos numa fase precoce do conceito, por isso é difícil dizer como está a correr, o que estamos a tentar fazer é ter a melhor arquitetura do carro e desenvolver a partir daí, mas como disse, ainda estamos a trabalhar neste carro”, disse Shovlin.

A Mercedes deu um bom passo em frente, mas contou na Áustria e, principalmente, na Grã-Bretanha com a forte concorrência da McLaren, que também alterou fortemente o seu monolugar.

Foto: Mercedes/Jiri Krenek